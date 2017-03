Brasil fica com ouro e bronze no Circuito Sul-Americano na Argentina

Vôlei de praia

O Brasil foi ao lugar mais alto do pódio pela terceira etapa consecutiva no Circuito Sul-Americano 2017. Neste domingo (12.03), em Rosário, Oscar e Hevaldo (RJ/CE) conquistaram o título da etapa argentina ao superarem os chilenos Marco e Esteban Grimalt. No feminino, Val e Ângela (RJ/DF) levaram a medalha de bronze ao superarem time do Paraguai.

Os resultados mantém o país na liderança do ranking geral nos dois naipes. A próxima etapa do tour continental acontece de 7 a 9 de abril, em Assunção, no Paraguai. A etapa de Rosário, na categoria Grand Slam, contou apenas com uma dupla de cada país em cada naipe, diferente das demais paradas.



Oscar e Hevaldo, que na etapa passada já haviam ficado com o bronze, subiram ainda mais alto no pódio em Rosário. Eles superaram na final do torneio masculino os primos chilenos Marco e Esteban Grimalt por 2 sets a 0 (28/26, 21/16). Na semifinal, horas antes, os brasileiros haviam vencido os argentinos Azaad e Capogrosso por 2 sets a 1 (22/20, 15/21, 15/11).



No naipe feminino, Val e Ângela acabaram sofrendo derrota na semifinal, ao serem superadas pelas argentinas Ana Gallay e Georgina Klug por 2 sets a 0 (21/11, 21/16). A recuperação veio em seguida, na disputa pela medalha de bronze, quando as brasileiras superaram as paraguaias Michelle e Erika por 2 sets a 0 (21/9, 21/17).



O ouro deixou o Brasil na liderança do ranking geral do torneio masculino, com 560 pontos, 20 acima do Chile. No naipe feminino, o bronze faz o país chegar aos mesmos 560 pontos. O Paraguai, em segundo lugar, soma 480 pontos.



O ranking do Circuito Sul-Americano é feito apenas para os países, contando a pontuação da dupla mais bem colocada das nações em cada uma das paradas. Os campeões de cada torneio somam 200 pontos, o vice, 180, o terceiro colocado, 160, reduzindo 20 pontos em cada posição subsequente.



A temporada 2017 será composta por seis paradas regulares e uma etapa final, que vale mais pontos. Os critérios usados pela CBV na convocação são a posição do ranking de entradas do Circuito Brasileiro (a dupla inscrita com melhor colocação) e uma dupla Sub-23 escolhida pela entidade com base em critérios técnicos.



*ZHESPORTES