Brasil vence Equador e assume liderança do Sul-Americano Sub-17

A seleção brasileira sub-17 assumiu a liderança do hexagonal final do Sul-Americano Sub-17 ao vencer o Equador, nesta segunda-feira, por 3 a 0. Os gols de Vinícius Júnior, duas vezes, e Lincoln ajudaram o time treinado por Carlos Amadeu a chegar aos sete pontos após três rodadas. O Brasil foi beenficiado pela derrota do Chile para o Paraguai, mais cedo.



Muito superior ao Equador, a seleção abriu o placar cedo no jogo. Logo aos 19min, Vinícius Júnior, destaque brasileiro no torneio disputado em Rancagua, no Chile, aproveitou bela jogada entre Marcos Antônio e Weverson, pela esquerda, e escorou para o gol. O 2 a 0 veio ainda no primeiro tempo, aos 28min. Em contra-ataque, Lincoln passou de cavadinha por sobre a defesa e Vinícius Júnior concluiu por entre as pernas do goleiro Ramírez para ampliar.

Os dois atacantes trocaram a gentileza no terceiro gol. Logo a 7min, Vinícius Júnior avançou pela esquerda e chutou mal, mas Lincoln completou para o gol de carrinho. Na próxima rodada, a seleção encara a Colômbia, atualmente quarta colocada, nesta quinta-feira, às 22h15min. O Chile, no domingo, será o último adversário brasileiro.

