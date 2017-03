Bundesliga mostra preocupação com supremacia do Bayern de Munique

Futebol

O quinto título consecutivo se aproxima, o Bayern de Munique já comemora, mas a Liga de futebol alemã se preocupa com a falta de interessa de um campeonato que tenta rivalizar comercialmente com a Premier League e a Liga Espanhola.

– Não podemos culpar o Bayern por isso, mas se o Bayern for campeão todos os anos nas próximas temporadas, isso não será muito positivo para a credibilidade da competição – lamenta Christian Seifert, presidente da Bundesliga.

A nove rodadas para o fim da competição, o clube bávaro soma 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Leipzig, que vem tendo uma queda de rendimento nos últimos dois meses e precisa de um verdadeiro milagre para conseguir alcançar e destronar o Bayern.

– Na Inglaterra, no início da temporada, cinco clubes traçam como objetivo ganhar o título, na Itália são três, na Espanha, dois – continuou Seifert, em entrevista à revista Kicker, nesta segunda-feira: – Na Alemanha, temos 17 clubes (são 18 na 1ª divisão) que anunciam que não há como desafiar o Bayern. Isso precisa mudar.

O Bayern, que conta com mais estrelas mundiais do que qualquer outro clube alemão, até mesmo que o Borussia Dortmund, caminha tranquilamente rumo à "tríplice coroa", como em 2013, liderando a Bundesliga, disputando as semifinais da Copa da Alemanha e as quartas de final da Liga dos Campeões.

Apesar do domínio do Bayern, o Campeonato Alemão segue apresentando a maior média de público da Europa, com 90% de ingressos vendidos por jogo.

