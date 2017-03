Campeonato Brasileiro de 29er começa nesta quinta-feira em Porto Alegre

Regatas no Guaíba

Flotilha do Clube do Jangadeiros, de Porto Alegre, na preparação para o campeonato

Flotilha do Clube do Jangadeiros, de Porto Alegre, na preparação para o campeonato Foto: André Alves de Oliveira / Divulgação

Porto Alegre será a sede de grandes eventos da vela em março. O primeiro deles, o Campeonato Brasileiro de 29er, maior competição nacional da classe jovem, começa nesta quinta-feira no Clube do Jangadeiros, ao meio-dia, e segue até sábado, com cerca de 20 embarcações de todo o país.



As duplas Breno Kneipp e Ian Paim, Lorenzo Bernd e Phillipp Rump, Giovanne Pistorello e Luiz Pejnovic, Gabriel Kern e Diego Falcetta, Guilherme Plentz e Francisco Ruschel e Vitor Paim e Gabriel Simões defenderão as cores do Clube dos Jangadeiros. A premiação será neste sábado, às 18h.

Além do Brasileiro de 29er, as seis duplas do Jangadeiros também disputarão a 2ª Copa Brasil de Vela Jovem, de 5 a 11 de março, que será realizado simultaneamente à 4ª Copa Brasil de Vela, competição que reunirá nas águas do Guaíba estrelas da modalidade como Robert Scheidt, Martine Grael, Kahena Kunze e Fernanda Oliveira.

Os jovens velejadores também participarão do Sul-Americano da classe 29er, de 22 a 25 de março.

A 29er é uma das classes mais novas da vela, envolvendo atletas de até 23 anos. Foi criada no final da década de 1990, onde começou a ser praticada em massa na Europa e na Austrália. No Brasil, ela ainda está se consolidando e o Clube dos Jangadeiros é um dos principais polos da modalidade.

Agenda de eventos da vela em Porto Alegre

1º a 5 de março — Sul-americano da classe 470

2 a 4 de março — Campeonato Brasileiro de 29er (abertura no dia 2, ao meio-dia).

5 a 11 de março — 4ª Copa Brasil de Vela e 2ª Copa Brasil de Vela Jovem (abertura no domingo, dia 5, às 19h, no Jangadeiros, com a presença de atletas olímpicos).

5 de março — Descobrindo a Vela no Jangadeiros (evento gratuito e aberto ao público, para crianças e adolescentes de sete a 14 anos e familiares). Das 10h às 13h, com bate-papo dos jovens com atletas olímpicos.

22 a 25 de março — Campeonato Sul-americano de 29er.

