Campinas e Taubaté se enfrentam com transmissão ao vivo no Facebook da CBV 

Terceiro e quarto colocados na tabela da Superliga masculina de vôlei 2016/2017, Funvic Taubaté e Vôlei Brasil Kirin medem forças neste sábado, a partir das 18h. As equipes se enfrentarão no ginásio do Taquaral, em Campinas, com transmissão ao vivo pela página oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no facebook, em partida válida pela nona rodada do returno da principal competição do calendário brasileiro.

Em casa, diante de sua fanática torcida, os representantes do Brasil Kirin esperam conseguir o resultado positivo para somar mais três pontos aos 40 já conquistados até agora. O time do central campeão olímpico, Maurício Souza, tem 14 vitórias e cinco derrotas na fase classificatória da Superliga, e quer conseguir mais um resultado positivo neste sábado.

– Sem dúvida, este tem tudo para ser um grande jogo, um confronto onde os detalhes farão toda diferença. O Funvic Taubaté é um grande time, com um enorme investimento, mas estamos preparados para brigar de igual pra igual. Vamos estar em casa, com a torcida ao nosso lado, e isso sempre é uma vantagem para a nossa equipe. Temos que saber usar a nosso favor – afirmou Maurício Souza.

Do outro lado da rede, o central Otávio também espera ajudar o Funvic Taubaté a conquistar mais três pontos neste confronto. A equipe taubateana tem 45 depois de 15 resultados positivos e quatro negativos e encara o time campineiro com total comprometimento.

– Para conseguir a vitória amanhã, em Campinas, precisamos entrar concentrados, e com a mesma seriedade de sempre. Sabemos que esses jogos são definidos nos detalhes, então a concentração tem que ser do início ao fim. Estamos em reta final de fase classificatória e precisamos jogar bem em todos os jogos e o resultado vai ser consequência. Sem dúvida, se as vitórias vierem, com a equipe jogando bem, a confiança aumenta. Isso ajuda demais para entrar nos playoffs com ainda mais disposição – destacou Otávio.

As transmissões pela internet realizadas pela CBV têm caráter de teste para implantação de um calendário de exibições pelos canais oficiais na Superliga 17/18. O projeto faz parte do planejamento estratégico da entidade para a competição nacional em suas próximas quatro temporadas, a partir de consultoria desenvolvida durante o ano de 2016 pela CSM, empresa com atuação internacional no segmento esportivo.

