Canoas perde mais uma para o Cruzeiro e está fora da Superliga

Não deu

O Lebes/Gedore/Canoas lutou mas não conseguiu superar o atual campeão e favorito a mais um título da Superliga. No sábado, o Sada Cruzeiro venceu o terceiro jogo dos playoffs contra os gaúchos e avançou à semifinal. Os mineiros fizeram 3 sets a 1 (25/16, 25/18, 21/25 e 25/19) no jogo disputado em Contagem (MG).

Nos dois primeiros jogos, o Sada Cruzeiro havia vencido por 3 sets a 0, em casa, e por 3 a 1, de virada, na partida realizada em Canoas. Agora, o time de Minas pela definição do adversário, que sairá do duelo entre Brasil Kirin (SP) e Montes Claros (MG). O time paulista está na frente — venceu os dois primeiros jogos. O terceiro confronto será na quinta-feira.

O Sesi-SP é a segunda equipe classificada, após despachar o Minas Tênis Clube neste domingo. Venceu seu terceiro jogo, por

3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/22). O adversário da semifinal poderá ser conhecido nesta segunda-feira à noite. Funvic Taubaté (SP), que tem duas vitórias, enfrenta o JF Vôlei (MG).

O jogo

Alison Bastos abriu o placar da partida a favor do Lebes/Gedore/Canoas. Simón respondeu para o Sada Cruzeiro. O central seguiu pontuando bem e o time da casa abriu 6/3. Com Evandro, o Sada chegou a 8/4 e Marcelo Fronckowiak pediu tempo. No bloqueio de SImón, os donos da casa aumentaram a vantagem para 12/6 e o treinador do Canoas parou o jogo mais uma vez. Em uma chutada de meio de William com Isac, o Sada Cruzeiro marcou 16/10. Com dois bloqueios seguidos, o time da casa fez 18/10. A equipe cruzeirense seguiu em vantagem e, sem enfrentar muitas dificuldades, fechou em 25/16.

Simón começou o segundo set pontuando para o Sada Cruzeiro. No ace de Evandro, o Lebes/Gedore/Canoas virou para 2/1. No erro do time gaúcho, o mineiro marcou 4/3. O Canoas voltou a passar a frente em 5/4. Com Filipe, o Sada deixou tudo igual em 7/7. No ace de William, 11/9 e tempo pedido por Fronckowiak. No bloqueio, o Sada fez 16/12. Na sequência, os donos da casa chegaram 18/13 e, no bloqueio de SImón, 19/13. Mais uma vez com o central cubano, o Sada Cruzeiro marcou 21/14. No bloqueio de Filipe, fim de segundo set: 25/18.

O Lebes/Gedore/Canoas entrou com maior disposição para a terceira parcial. No ace de Thomaz, o time gaúcho marcou 4/1. Também com o oposto, a equipe visitante ainda fez 5/1. Com Alisson Melo, o Canoas marcou 7/3. O Sada Cruzeiro reagiu e encostou em 8/9. No erro do time da casa, o grupo gaúcho fez 11/9. O placar esteve igual em 12/12. No bloqueio de Alisson Melo, o Lebes/Gedore/Canoas voltou a ter dois de vantagem (16/14). A equipe gaúcha ainda chegou a 18/15. Neste momento, Marcelo Mendez pediu tempo. O Canoas seguiu em vantagem (20/17) e, depois em 22/20. No ace de Evandro, o Lebes/Gedore/Canoas fez 24/21. Alisson Melo fechou em 25/21.

No começo da quarta parcial foi a vez do Sada Cruzeiro abrir vantagem ao abrir 4/1. No bloqueio de Simón, o time da casa fez 8/4 e Marcelo Fronckowiak pediu tempo. Contando com erro do adversário, o time mineiro abriu cinco pontos de vantagem em 13/8. No bom saque de Ialisson, o Lebes/Gedore/Canoas fez 11/14. No ace de Evandro, o Sada Cruzeiro chegou a 17/12 e o técnico do Canoas pediu mais um tempo. Depois de um levantamento de William com o pé, Evandro pontuou e time cruzeirense fez 19/12. Simón marcou 21/15. Filipe deu números finais ao jogo em 25/19.