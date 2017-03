Canoas perde no tiebreak, mas garante classificação às quartas de final da Superliga

Vôlei

O Lebes/Gedore/Canoas está garantido nas finais da Superliga 2016/2017. Jogando em Belo Horizonte (MG) na noite desta quarta-feira, a equipe gaúcha foi derrotada por 3 sets a 2, parciais de 25/20, 25/22, 26/28, 21/25, 15/11, mas contou com uma derrota do concorrente Bento Vôlei para assegurar a vaga entre os oito melhores da competição. O adversário na próxima fase será o Sada Cruzeiro, que já confirmou a primeira colocação na tabela.

Leia mais:

Bento Vôlei perde para o Maringá e está eliminado da Superliga

Fase final da Liga Mundial de Vôlei será disputada na Arena da Baixada

Aos 41 anos, Ricardinho é levantador, capitão e presidente do Maringá



– Alcançamos a nossa meta, que era a classificação. O segundo passo era tentar uma colocação melhor, entre 6º ou 7º, mas infelizmente não foi possível. Mesmo assim, o grupo está muito feliz pelo objetivo alcançado e por conseguirmos demonstrar um crescimento muito bom nos últimos jogos. Agora é um novo campeonato, novas metas e vamos fazer o nosso melhor, independentemente de quem for o adversário – disse o central Giovanni, um dos líderes do elenco.



Sabendo da necessidade de pontuar para não se complicar na tabela, o Lebes/Gedore/Canoas começou a partida demonstrando muito nervosismo. Enquanto errava pontos bobos, o Minas Tênis Clube aproveitava, com bons ataques do oposto Felipe. Os dois primeiros sets seguiram assim, com a superioridade do Minas confirmada no placar: parciais fechadas em 25 a 20 e 25 a 22.



No início do terceiro set, o evento fora de quadra parece ter dado a força necessária para o Canoas reagir. Com a notícia da derrota do Bento Vôlei para o Copel Telecom Maringá Vôlei, o Lebes/Gedore/Canoas garantia vaga nos playoffs. Mais que isso: caso buscasse a virada, seguiria vivo na luta pela 7ª colocação no geral.



A partir daí o que se viu foi um visitante indigesto. Impedindo as principais virtudes do Minas, o Lebes/Gedore/Canoas se impôs e igualou o placar com bloqueios pesados e contra ataques fulminantes. Melhor em quadra, fechou as parciais em 26 a 28 e 21 a 25 e levou o jogo para o tie break. O set decisivo começou equilibrado, com os donos da casa virando na frente por 8 a 6. Na segunda metade, o bloqueio mineiro superou os ataques gaúchos e o Minas Tênis Clube fechou o tie break em 15 a 11.



Já garantido na oitava colocação na tabela e com vaga assegurada nos playoffs, o Lebes/Gedore/Canoas encerra sua participação nesta primeira fase no próximo sábado, no clássico gaúcho contra o Bento Vôlei. A partida será às 21h30min, no Poliesportivo La Salle, em Canoas.



*ZHESPORTES