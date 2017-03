Canoas recebe o Cruzeiro pelo segundo jogo das quartas de final

Superliga

O Lebes/Gedore/Canoas recebe nesta quarta-feira, no Ginásio Poliesportivo La Salle, às 19h30min, o Sada Cruzeiro, atual tricampeão do mundo e tetracampeão da Superliga, para o segundo jogo das quartas de final da competição nacional. Na primeira partida, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a equipe mineira venceu por 3 sets a 0 (parciais de 25/20, 25/17 e 25/17) em apenas 78 minutos.

A campanha do Sada Cruzeiro dá pistas da dificuldade que a equipe gaúcha terá pela frente. Em 22 jogos na primeira fase da Superliga, foram 21 vitórias e apenas uma derrota — na décima rodada do returno, quando entrou em quadra com um time misto contra o Funvic/Taubaté.

Daniel Ottoni, setorista de vôlei do Jornal O Tempo, de Minas Gerais, não considera a equipe mineira imbatível, apesar do seu retrospecto:

— O Sada Cruzeiro tem de estar em um dia muito ruim para ser derrotado, mas não é impossível. Os gaúchos terão de forçar o saque, porque se a bola chegar na mão do levantador William, o time mineiro vai pontuar facilmente devido ao seu poderio de ataque.

O técnico Marcelo Fronckowiak concorda que sua equipe terá de apresentar um saque mais efetivo contra o Sada Cruzeiro e ainda espera que outro fundamento do Lebes/Gedore/Canoas melhore na partida de hoje:

— Gostaria que fossemos mais agressivos do que no jogo em Contagem. Sabemos da diferença de investimento, mas não podemos ter medo do time deles. Além disso, temos de efetuar bem os fundamentos que não pontuam diretamente, como a defesa.

Caso vença hoje, o Sada Cruzeiro fará 2 a 0 na melhor de cinco e decidirá no domingo, em casa, a classificação às semifinais. O SporTV anuncia a transmissão.

QUARTAS DE FINAL — 2° JOGO

QUARTA-FEIRA

17h Minas Tênis Clube x Sesi-SP (1°: 2x3) (SporTV2)

19h30min Lebes/Gedore/Canoas x Sada Cruzeiro (1°: 0x3) (SporTV2)

QUINTA-FEIRA

21h55min Funvic/Taubaté x Juiz de Fora (1°: 3x0) (REDETV!)

SÁBADO

14h10min Brasil Kirin/Campinas x Montes Claros (1°: 3x1) (REDETV!)

Os títulos do Cruzeiro

Bicampeão da Supercopa

Tricampeão Mundial

Heptacampeão Mineiro

Tetracampeão da Superliga

Tetracampeão Sul-Americano

Bicampeão da Copa do Brasil

*ZHESPORTES