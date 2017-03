Carlos Robles e Marco Grael deixam estrelas olímpicas para trás no segundo dia da Copa Brasil de Vela

Em Porto Alegre

No segundo dia de regatas da Copa Brasil de Vela, que vai até sábado nos clubes Veleiros e Jangadeiros, o destaque ficou por conta da dupla formada por Carlos Robles e Marco Grael, que venceu as três regatas da classe 49er.

Os vencedores do dia deixaram para trás as estrelas olímpicas Robert Scheidt (que disputa a classe 49er ao lado de Gabriel Borges) e Martine Grael e Kahena Kunze. Scheidt e Borges ficaram em segundo nas três regatas disputadas nesta terça-feira, e Martine e Kahena na terceira colocação.

Martine e Kahena, campeãs olímpicas na classe 49erFX, estão disputando as regatas junto com os homens por falta de adversárias no feminino. No primeiro dia de disputas, as campeãs chegaram a vencer uma das regatas.

