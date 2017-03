Carreño Busta supera Fognini e está na semifinal do Brasil Open

Tênis

Cabeça de chave número 1 do Brasil Open, Pablo Carreño Busta está na semifinal do torneio. O espanhol derrotou na noite desta sexta-feira o italiano Fabio Fognini por 6/0 e 7/6(1), em 1h11min.



Na próxima rodada, Carreño Busta — número 23 do mundo — irá encarar o uruguaio Pablo Cuevas ou o argentino Diego Schwartzman. O espanhol tem 23 anos de idade.



Vice-campeão do Rio Open, Carreño Busta, se avançar à decisão, enfrentará o português João Sousa ou o compatriota Albert Ramos-Viñolas. As semifinais serão disputadas neste sábado.



