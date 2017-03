Cavani chega ao Uruguai, analisa confronto e fala sobre Neymar

Eliminatórias

Nesta terça-feira, o atacante Edinson Cavani chegou ao Aeroporto Internacional de Carrasco para se juntar à seleção do Uruguai no Complexo Celeste, onde se concentram. Os uruguaios recebem o Brasil no Estádio Centenário, na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília).

Em sua chegada, o jogador do Paris Saint-Germain analisou o confronto contra a Seleção Brasileira. Sem Luis Suárez, suspenso, Cavani será o principal jogador do time uruguaio neste confronto.



– Uma vitória contra o Brasil seria um passo muito grande para o objetivo principal, que é a classificação para Copa do Mundo de 2018 – disse. O Uruguai está em segundo lugar na tabela, com 23 pontos.



Perguntado sobre Neymar, Cavani explicou que ele é perigoso, mas frisou que o futebol é um jogo coletivo e, se o Brasil não funcionar, o craque do Barcelona pode passar apagado durante o confronto.



– O importante nesse tipo de jogos mais intensos é cada um manter a concentração na posição que vai jogar. Este é um jogo de equipe e, apesar de Neymar ter seu grande talento, se a equipe não funciona corretamente e faz com que ele jogue mal, então não serve de nada.



– Sabemos que ele é um jogador que em algum momento vai fazer o que gosta de fazer na frente e por isso nós temos que fazer um bom trabalho em equipe, focados como em todos os jogos das Eliminatórias. Sabemos que temos de trabalhar bem, conseguindo um jogo intenso e ser muito aplicados - completou.



Cavani também comentou sobre a inesperada eliminação para o Barcelona na Liga dos Campeões. Após abrir 4 a 0 em Paris, o PSG levou 6 a 1 no Camp Nou, sofrendo o gol da vitória catalã no último minuto de partida.



– Foi difícil, mas acabou e são coisas do futebol que te ajudam a crescer e também te ensinam um monte de coisas – finalizou.



