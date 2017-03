CBF cria alerta para clubes evitarem erros em registro de atletas

Medida

A CBF criará um alerta em seu sistema de registros e transferências que irá avisar o clube em caso de infração aos regulamentos no uso de um atleta.

O aviso ocorrerá em três situações de irregularidade: não atender os requisitos básicos de registro do jogador; em "transferências pontes" no uso de um clube intermediário sem finalidade desportiva (artigos 13 e 34 do Regulamento de Registro e Transferência, respectivamente); e quando o atleta ultrapassar o limite de dois clubes na temporada (artigo 46 do Regulamento de Competições).

Na semana passada, a CBF enviou um comunicado aos presidentes das federações para informar sobre a novidade em seu sistema de registros e transferências. No documento, a entidade explica que o alerta será apenas um aviso aos clubes e que a ferramenta "não irá bloquear o registro nem a transferência do atleta".



A ideia da CBF é reduzir a chance de casos como o de Victor Ramos, que abriu uma discussão na Justiça Desportiva depois do fim do Brasileirão.