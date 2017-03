CBF vai ampliar colégio eleitoral e número de vices

Novo estatuto

A CBF vai colocar em votação nesta quinta-feira, em assembleia com as federações na sede da entidade, o novo estatuto. O documento, formulado após longa discussão pelo Comitê de Reformas da entidade, trará, entre outros itens novos, a inclusão dos clubes da Série B no colégio eleitoral da CBF. A alteração atende à modificação na Lei Pelé trazida pelo Profut, fortalecendo o poder de voto das agremiações. Além disso, o estatuto prevê o aumento do número de vice-presidentes da CBF, saltando de cinco para oito.

Vale lembrar que a eleição do Coronel Nunes como vice da CBF já foi feita com colégio eleitoral aumentado, porque a lei já estava em vigor. Mas ainda restava o acerto no estatuto.

Vários presidentes de federação passaram a quarta-feira na sede da CBF para tomar conhecimento do novo estatuto, que vai para votação a partir das 11h. A proposta foi explicar ao máximo, para que não fosse dada a justificativa de que o texto foi empurrado "goela abaixo" das entidades. Alguns ficaram preocupados com a mudança no colégio eleitoral. Outros acham desnecessário tantos vices.