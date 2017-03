CBV confirma final da Superliga masculina no Ginásio do Mineirinho

Vôlei

Palco de grandes partidas do voleibol, o ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte (MG), receberá novamente um grande jogo da modalidade no próximo dia 7 de maio, pela final da Superliga masculina de vôlei 2016/2017. O anúncio oficial aconteceu nesta terça-feira, na capital mineira, em coletiva de imprensa realizada com autoridades envolvidas na organização desta final.

Leia mais:

Campeãs olímpicas poupam clubes e voltam a criticar ranking da CBV

Canoas é derrotado pelo Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Superliga

Aos 41 anos, Ricardinho é levantador, capitão e presidente do Maringá



Estiveram presentes o diretor executivo da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Ricardo Trade, o Baka, o superintendente da Superliga, Renato D´Ávila, o presidente da Federação Mineira de Voleibol, Tomás Mendes, e o superintendente geral da Secretaria de Esporte de Minas Gerais, Frederico Pessoa.

Em entrevista coletiva, Trade falou sobre a razão de fazer a final masculina em Belo Horizonte:

– Optamos por fazer a final da Superliga no naipe masculino em Belo Horizonte, especificamente no Mineirinho por alguns motivos. Um deles é o conceito foi de levar para os locais onde as equipes com melhor campanha na fase classificatória se beneficiem, independentemente do Sada Cruzeiro e do Rexona-Sesc estarem nas finais – comentou Trade.

Mineiro de Belo Horizonte, o diretor executivo da CBV ainda falou sobre o Mineirinho:

– É um ginásio de tradição no vôlei brasileiro, um palco do voleibol, que sempre recebeu grande jogos, fica sempre lotado, e dessa vez é uma repetição de uma imagem de sucesso, sem contar no público de Minas, que é cativo da modalidade – complementou Ricardo Trade.

Presidente da Federação Mineira, Tomás fez questão de destacar a importância de seu estado receber a grande decisão da Superliga masculina.

– Para nós é muito importante reviver grandes jogos, grandes emoções no Mineirinho, que é um ginásio que reservou ao vôlei de Minas Gerais recordes de público. Hoje, a Federação Mineira, junto a seus filiados, tem os quatro clubes classificados, os quatro jogando os playoffs de quartas de final e esperamos que esses clubes consigam sucesso para estarem aqui no dia 7 de maio conosco – afirmou Tomás Mendes.

*ZHESPORTES