CBV divulga data das semifinais da Superliga B

A sexta edição da Superliga B masculina já está na reta final. Depois das definições dos semifinalistas, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou nesta terça-feira a tabela dos confrontos por uma vaga na decisão. Assim como foi feito na fase de quartas de final, as semifinais serão disputadas em série melhor de três. A novidade fica por conta da transmissão ao vivo de todas as partidas pela Fanpage da instituição no Facebook.

A primeira rodada acontece no próximo sábado (01.04). Em Blumenau (SC), o APAN/Barão/Blumenau (SC) recebe o Jaó/Universo (GO), às 19h, no Barão do Rio Branco. O time catarinense ficou em sexto na fase preliminar e eliminou o ASPMA/Araucária/Berneck (PR) nas quartas. Já a equipe de Goiás foi o segundo colocado e passou pelo rival regional Alfa/Monte Cristo/Teuto (GO). O Jaó/Universo terá a vantagem de decidir em casa a classificação à final.

Na outra chave será um confronto carioca que definirá o finalista. Na rodada de abertura, o Botafogo (RJ) joga contra o SESC-RJ na sede de General Severiano também no sábado, às 20h. O alvinegro foi o quarto colocado na classificatória, e chegou à semifinal ao bater o UPIS (DF). O SESC-RJ terminou na liderança do campeonato, e levou a melhor sobre o Uberlândia Gabarito (MG) nas quartas de final.

A segunda rodada das semifinais está programada para o dia 7 de abril, e, se necessária, a terceira partida será no dia 9. A decisão será no dia 15 de abril, às 16h30, com mando de quadra do finalista de melhor campanha e com transmissão ao vivo do SporTV.

