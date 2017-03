CBV divulga datas das semifinais da Superliga feminina

Vôlei

As semifinais da Superliga feminina de vôlei 2016/2017 terão início nesta sexta-feira. O primeiro duelo será às 19h, entre Vôlei Nestlé/Osasco e Dentil/Praia Clube, no ginásio José Liberatti, em Osasco, e, na sequência, às 21h30, começará a série entre Camponesa/Minas e Rexona-Sesc/Rio de Janeiro, na Arena Minas, em Belo Horizonte. A disputa pelas vagas na final acontecerá em uma série melhor de cinco jogos.



Para chegar as semifinais, o Vôlei Nestlé passou pelo Fluminense (RJ) nas quartas de final. Nesta mesma fase, o Dentil/Praia Clube levou vantagem sobre o Terracap/BRB/Brasília (DF). O Camponesa/Minas levou a melhor sobre o Genter Vôlei Bauru (SP). E o Rexona-Sesc derrotou o Pinheiros (SP) na fase passada.



Na final da temporada 2015/2016, Rexona-Sesc e Dentil/Praia Clube chegaram a grande decisão, com vitória da equipe carioca.



Confira as datas dos confrontos:



31/03 - Sexta-feira



Vôlei Nestlé (SP) x Dentil/Praia Clube (MG), às 19h, no José Liberatti, em Osasco (SP) - SPORTV



Camponesa/Minas (MG) x Rexona-Sesc (RJ), às 21h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG) - SPORTV



04/04 - Terça-feira



Dentil/Praia Clube (MG) x Vôlei Nestlé (SP), às 19h, no Praia Clube, em Uberlândia (MG) - SPORTV



Rexona-Sesc (RJ) x Camponesa/Minas (MG), às 21h30, no Tijuca T.C., no Rio de Janeiro (RJ) - SPORTV



07/04 - Sexta-feira



Vôlei Nestlé (SP) x Dentil/Praia Clube (MG), às 19h, no José Liberatti, em Osasco (SP) - SPORTV



Rexona-Sesc (RJ) x Camponesa/Minas (MG), às 21h30, no Tijuca T.C., no Rio de Janeiro (RJ) - SPORTV



11/04 - Terça-feira (se necessário)



Dentil/Praia Clube (MG) x Vôlei Nestlé (SP), a definir, no Praia Clube, em Uberlândia (MG)



Camponesa/Minas (MG) x Rexona-Sesc (RJ), a definir, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG)



14/04 - Sexta-feira (se necessário)



Rexona-Sesc (RJ) x Camponesa/Minas (MG), a definir, no Tijuca T.C., no Rio de Janeiro (RJ)



15/04 - Sábado (se necessário)



Vôlei Nestlé (SP) x Dentil/Praia Clube (MG), a definir, no José Liberatti, em Osasco (SP)



