Chapecoense divulga valores recebidos em doações após tragédia

A Chapecoense divulgou na última quinta-feira, em seu site oficial, um comunicado que informa valores que o clube recebeu de doações para auxílio dos familiares de 64 vítimas fatais e dos quatro sobreviventes do acidente aéreo na Colômbia. Na tragédia que ocorreu no dia 29 de novembro, 71 pessoas morreram.

Segundo a nota do clube catarinense, será repassada a arrecadação de

R$ 2.977.360,37, o que representa R$ 43.784,71 para cada sobrevivente/família de vítima fatal. A Chapecoense destacou que também houveram doações com o propósito específico da reconstrução da equipe. O clube informou ainda que qualquer nova doação destinada aos familiares das vítimas "deverá ser transferida diretamente para as associações da vítimas e dos sobreviventes". A partir deste mês, a Chapecoense só receberá "doações destinadas ao clube para sua reconstrução, evitando problemas contábeis e dúvidas a respeito".

A maior parte do dinheiro arrecadado para o clube veio do amistoso entre Brasil e Colômbia, disputado no dia 25 de janeiro, no Rio de Janeiro, que conseguiu

R$ 1.050.811,75. O segundo e terceiro jogos beneficentes que mais arrecadaram foram, respectivamente, Chapecoense X Palmeiras e Sport X Figueirense.



Confira as notas divulgadas pela Chapecoense.

Foto: Chapecoense / Reprodução





