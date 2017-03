Chapecoense e Atlético-MG duelam pela classificação na Primeira Liga

Na Arena Condá

Na Arena Condá, a Chapecoense receberá o Atlético-MG em partida válida pela última rodada da terceira rodada do Grupo C na Primeira Liga. Com um ponto, a Chape só terá chance de classificação caso ganhe do Galo. Enquanto pelo lado da equipe mineira, um empate deixará a classificação praticamente selada, enquanto o triunfo garantirá o Atlético-MG nas quartas de final.

Visando a estreia na Libertadores contra o Zulia-VEN, Vagner Mancini mandará a campo o que tem de melhor para preparar a equipe contra um adversário forte. Além disso, uma possível classificação gerará uma renda a mais ao clube catarinense, como explica o diretor de futebol, João Carlos Maringá:

- A Chapecoense vai jogar valendo contra o Atlético Mineiro. Primeiro porque é a possibilidade de treinar o time que vai jogar a Libertadores contra um time forte. E se nós vencermos temos uma verba melhor também, na segunda fase da Primeira Liga. Então mesmo que na próxima fase tenhamos que jogar com um terceiro time, tem uma entrada de dinheiro para o clube considerável.

No Atlético-MG, o técnico Roger Machado acompanhará a equipe na Arena Condá e mandará a campo o time reserva. Dono de um dos melhores elencos do país, o Galo colocará isso a prova em Chapecó e para Felipe Santana, que será titular nessa quarta-feira, a motivação da equipe será a mesma, independente de quem entrar em campo:

- É um jogo importante. Não é pelo fato de estarmos aqui com uma equipe supostamente reserva que não vamos entrar com menos gana.

Provável Chapecoense: Artur Moraes; João Pedro, Fabrício Bruno, Nathan e Reinaldo; Amaral, Girotto e Dodô (Luiz Antonio); Arthur, Wellington Paulista e Niltinho. Técnico: Vagner Mancini

Provável Atlético-MG: Uilson; Carlos César, Felipe Santana, Jesiel e Leonan; Ralph, Yago, Carlos Eduardo e Cazares; Clayton e Rafael Moura. Técnico: Roger Machado