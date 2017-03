Chapecopense encara o Lanús em jogo histórico pela Libertadores

Futebol

A Arena Condá que já presenciou tantas partidas históricas da impressionante ascensão da Chapecoense será palco de outra nesta quinta-feira, a partir das 19h30min. A Chape em reconstrução fará diante do Lanús o primeiro jogo em sua casa pela Copa Libertadores.

Será, também, o primeiro duelo sul-americano do Verdão do Oeste em Chapecó desde o jogo contra o San Lorenzo, o último antes da tragédia

em solo colombiano. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo 7;



O adversário exige respeito do treinador Vagner Mancini. Embora todos os hermanos tenham começado a competição com o pé esquerdo, o comandante da Chape lembrou: o time chega em outro patamar. O clube da cidade homônima é o atual campeão argentino.



– Temos que ressaltar que vamos enfrentar o campeão argentino, um time que tem tido muito sucesso, mas estamos confiantes. Espero que o Lanus marque pressão, adiantado. É uma forma de futebol muito agressiva, embora esse time goste da bola – comentou.



A tendência é que Vagner Mancini escale o time com a mesma cara que teve na estreia da competição, contra o Zulia, 2 a 1, na Venezuela, há nove dias. Assim, no meio-campo, o treinador deve colocar três volantes: Moisés Ribeiro, Andrei Girotto e Luiz Antonio. O último é o que deve atuar mais perto de trio de ataque, assim como já fez algumas vezes quando atuava no Flamengo.



No trio de ataque, uma outra novidade: Rossi estreará pelo Verdão

do Oeste na competição. Ele não pôde jogar contra o Zulia, doente. Ele

formará dupla com Welligton Paulista e Niltinho.



Na quarta-feira, no jogo que abriu o grupo, o Zulia bateu, fora de casa, o Nacional-URU e igualou com o próprio Nacional e a Chape na liderança, com

três pontos. Logo, a partida de hoje vale a liderança do grupo para a Cha-

pe. Logo, se a Chapecoense superar os argentinos , assume a ponta isolada do grupo 7.



*LANCEPRESS