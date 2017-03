Chelsea e Mourinho se reencontram na FA Cup

Rivalidade?





Foto: Adrian DENNIS / AFP

O Chelsea, líder da Premier League, vai receber o Manchester United, na segunda-feira, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, em novo duelo entre o português José Mourinho e o time de Londres.

No final de outubro, menos de um ano depois do divórcio entre os Blues e Mourinho, o português e o United foram goleados por 4 a 0, pela nona rodada da Premier League.

O United não vai poder contar com o sueco Zlatan Ibrahimovic, que cumpre o primeiro dos três jogos de suspensão, depois de dar uma cotovelada no zagueiro Tyrone Mings, do Bournemouth.

Os Diabos Vermelhos defendem o título da FA Cup, mas amargam a sexta posição do Campeonato Inglês. O torneio mata-mata pode ser a salvação do time dentro da Inglaterra, mesmo depois do título da Copa da Liga no final de fevereiro.

Mas antes do grande confronto, outras partidas vão ser disputadas no fim de semana. No sábado, o Arsenal vai enfrentar o Lincoln, da quinta divisão inglesa. O rival é ideal para curar a ressaca da humilhação contra o Bayern de Munique, nas oitavas da Liga dos Campeões.

O treinador francês Arsène Wenger está com a corda no pescoço e tem contrato com a equipe até junho deste ano. A única chance de títulos do Arsenal é a FA Cup, para tentar amenizar o clima entre a torcida e o técnico.

Também no sábado, o Manchester City visita o Middlesbrough. Os Citizens vão para o jogo depois de decepcionar contra o Stoke, em jogo adiantado da 29ª rodada da Premier League, perdendo ótima chance para diminuir a distância para o Chelsea.

O Tottenham recebe o Millwall, da terceira divisão, no domingo. Os Spurs não podem vacilar, já que os vizinhos londrinos estão brigando pela vaga na segunda categoria e eliminaram Bournemouth, Watford e Leicester, da primeira divisão.