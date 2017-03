City e Liverpool se enfrentam e torcem por vacilo do Chelsea

Campeonato Inglês

O Manchester City vai enfrentar o Liverpool no confronto mais interessante da 29ª rodada da Premier League, neste domingo, em busca de manter o sonho de roubar o título do líder Chelsea, que tem dez pontos de vantagem para os rivais ao troféu.

Leia mais:

Inter enfrenta o Corinthians pela quarta fase da Copa do Brasil

Vasco anuncia demissão do técnico Cristóvão Borges

Renato fala sobre adaptações de Barrios e Fernández ao Grêmio



Os Blues vão enfrentar o Stoke fora de casa, no sábado, de olho no confronto do vice-líder Tottenham, que enfrenta o Southampton, e no confronto de técnicos entre o espanhol Pep Guardiola e o alemão Jurgen Klopp.

Os Spurs perderam o artilheiro Harry Kane por uma lesão no tornozelo e o atacante não vai mais jogar nesta temporada.

Os Citizens querem se recuperar da eliminação para o Monaco, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, e manter a perseguição ao time do italiano Antonio Conte.

O Liverpool está em quarto e quer vencer para ampliar a distância para o Arsenal e o Manchester United, que ainda sonham com a vaga para a próxima Champions League.

Os Gunners vão enfrentar o West Bromich, no sábado, com a moral ainda afetada pela eliminação contra o Bayern de Munique na competição europeia. A goleada contra o frágil Lincoln não curou a ressaca do time de Londres.

Os Diabos Vermelhos se classificaram para as quartas de final da Liga Europa, mas querem roubar a última vaga da Champions. O time do português José Mourinho vai enfrentar o vice lanterna Middlesbrough para melhorar o desempenho na Premier League.

"Mou" tem desfalques de peças importantes, como o Zlatan Ibrahimovic e Ander Herrera, suspensos, e Paul Pogba, Anthony Martial y Wayne Rooney, lesionados.

O Leicester (15º), único sobrevivente inglês na Liga dos Campeões, quer se distanciar da zona da degola contra o West Ham.

*AFP