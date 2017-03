Clássico entre Gama e Brasiliense termina em pancadaria no Bezerrão

Mau exemplo

O clássico pelo Campeonato Brasiliense entre Gama e Brasiliense, realizado no Bezerrão, precisou ser encerrado antes do tempo regulamentar. No jogo que terminou 1 a 1, a principal notícia foi uma briga generalizada entre jogadores, comissões técnicas e torcedores, que chegaram a invadir o campo.



Leia mais:

Torcida do Boca Juniors comemora gol com avalanche e oito pessoas ficam feridas

Marcada para este domingo, partida entre Guarani e Pelotas é adiada após alagamento de estádio

Após fratura no nariz, Pratto é operado e vira dúvida para jogo do São Paulo



De acordo com informações do Correio Braziliense, uma cotovelada do atacante Nunes, do Brasiliense, em Dudu Gago, lateral do Gama, deu início à pancadaria. Uma ambulância precisou prestar socorro a torcedores.

A polícia usou gás de pimenta para controlar os ânimos no estádio. Porém, não havia mais condições de jogo, que terminou aos 44 minutos da etapa final.



*ZHESPORTES