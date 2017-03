Claudia Gadelha é confirmada em duelo contra polonesa no UFC 212

Lutas

O UFC 212, que ocorrerá no dia 3 de junho, no Rio de Janeiro, ganhou uma grande adição. Segundo divulgado pela maior organização de MMA do mundo, Claudia Gadelha encara Karolina KowalKiewicz no card principal do show, em confronto entre duas tops da divisão peso-palha feminina.



Gadelha vem de vitória contra Cortney Casey, em novembro passado. A brasileira soma um cartel de 14 vitórias e duas derrotas na carreira. Já KowalKiewicz, foi derrotada por Joanna Jedrzejczyk em disputa de cinturão realizada também em novembro passado.

O UFC 212 acontece no dia 3 de junho, no Rio de Janeiro, e tem na luta principal o duelo de unificação dos cinturões dos penas entre José Aldo e Max Holloway.

