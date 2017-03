Cobrança de falta de Guerrero: a nova arma do Flamengo para a disputa da Libertadores

Libertadores

Muitos torcedores do Flamengo podem ter se surpreendido com o belo gol de falta de Paolo Guerrero contra o Fluminense. Entretanto, as cobranças de bola parada fazem parte da rotina do camisa 9. Ao lado de Rafael Vaz, Gabriel, Mancuello, Diego e outros, o peruano está sempre calibrando o pé ao fim dos treinos. Contra o Tricolor das Laranjeiras, ele assumiu a responsabilidade e encobriu a barreira, sem dar chance para o goleiro Júlio César.

Guerrero vem fazendo o seu melhor início de temporada na carreira. Ele tem sete gols em sete jogos e também vem jogando bem. A confiança anda tão grande que o artilheiro cobrou uma falta aos 39 minutos do segundo tempo. Este foi apenas o primeiro gol deste gênero do peruano no Flamengo.

Ao analisar o Flamengo, o diário "Olé", da Argentina, apontou as cobranças de falta de Guerrero e Mancuello como pontos fortes do time. Enquanto o peruano deve tentar cada vez mais em cobranças frontais, o argentino costuma ser o responsável pelas bolas paradas pelas laterais. Diego também é outro trunfo do Rubro-Negro neste quesito.

Flamengo e San Lorenzo duelam nesta quarta-feira na estreia das equipes na Libertadores. O Maracanã deve ficar lotado para este jogo.