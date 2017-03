COI propõe criação de Autoridade Independente de Testes

Olimpíada

O Comitê Olímpico Internacional (COI) lançou nesta quinta-feira uma lista com 12 princípios que visam a proteção de atletas limpos. Mesmo frisando que é necessário reforçar a Agência Mundial Antidoping (Wada, em inglês), o COI propõe a criação de uma Autoridade Independente de Testes (ITA, em inglês).

O principal objetivo da ITA, segundo o COI, consiste em "desenvolver com cada Federação Internacional um Plano Internacional de Distribuição de Testes (ITDP, em inglês), não apenas por esporte, mas também por disciplinas¿. A iniciativa conterá um número mínimo de exames obrigatórios para os atletas que queiram disputar os Jogos Olímpicos.

Leia mais:

Eleição do Rio como sede dos Jogosé alvo de investigação por compra de votos

Meses depois das Olimpíadas, Rio gerencia seus elefantes brancos

COB perde patrocinadores privados seis meses depois dos Jogos do Rio

Os exames serão realizados pelas Organizações Nacionais Antidoping (NADOs, em inglês) e a Wada será a responsável pela fiscalização. O conselho do ITA não terá poder de gestão ou instrução no programa antidoping. Sua função é apenas de supervisão. O ITA será formado por autoridades públicas, movimento olímpico, Wada e representantes de atletas.O julgamento e aplicações de punições Seguem a cargo da Corte Arbitral do Esporte (CAS).

No documento, o COI afirma que a Wada não perderá força. Contudo, reforça a relevância desta ser independente de organizações esportivas, além de interesses nacionais. Dessa forma, o presidente e vive-presidente não poderão acumular funções em quaisquer órgãos governamentais ou esportivos.