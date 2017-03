Com Ceará de volta e "fartura" de laterais, Zago pode improvisar William no lado esquerdo

Inter

Com Roberson no lugar de D'Alessandro, Inter enfrenta o Juventude, neste domingo, mirando a parte de cima da tabela do Gauchão

O técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, ganhou mais um reforço para a lateral-direita. Recuperado de uma lesão no pé esquerdo, Ceará voltou a treinar com o grupo neste sábado pela manhã. A partir de agora, o atleta se junta a William, Alemão e Júnio como alternativas para o flanco direito. Com tantas opções para a mesma posição, o treinador pode acabar improvisando um deles em outras funções. O mais cotado, já para a partida deste domingo, contra o Juventude, é William.

O time que vai a campo no jogo em Caxias do Sul, válido pelo Gauchão, tem a rigor apenas uma dúvida. Esta indefinição é justamente onde será aproveitado o lateral William, preservado na vitória sobre o Sampaio Corrêa. O retorno do jogador foi confirnado por Zago. Porém, o mistério é em qual lado o atleta vai atuar.

No treino da última sexta, William foi testado na lateral-esquerda em uma atividade com a equipe reserva. Na entrevista coletiva, o treinador deixou em aberto a possibilidade de utilizar o jogador naquela função. Caso a ideia seja colocada em prática, Alemão e Júnio disputariam uma vaga na lateral-direita.

Porém, não está descartada a utilização de William no lado direito, com o jovem Iago permanecendo na lateral-esquerda. Ceará, já liberado pelo departamento médico, ainda não deve ser relacionado para o jogo contra o Juventude, já que ficou mais de um mês parado.

O meia D'Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o principal desfalque colorado. O atacante Roberson será o seu substituto. Com isso, o provável Inter para a partida em Caxias terá: Danilo Fernandes; Alemão, Léo Ortiz, Paulão e William; Rodrigo Dourado, Charles e Uendel; Roberson, Nico López e Brenner.

