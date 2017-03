Com Firmino na vaga de Jesus, Tite define Seleção para encarar Uruguai

Definiu

Sem surpresas, a Seleção Brasileira está definida para enfrentar o Uruguai, nesta quinta-feira, às 20h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Como esperado, o atacante Roberto Firmino, do Liverpool (ING) irá substituir Gabriel Jesus, machucado.

O restante da equipe será o mesmo dos últimos jogos, no 4-1-4-1, com: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Philippe Coutinho, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Roberto Firmino.



Nesta terça-feira, em atividade no CT do São Paulo, o técnico Tite comandou um trabalho tático no qual simulou diversas situações de jogo. Ele ajustou o posicionamento defensivo e em lances de bola parada, treinou contra-ataques, ensaiou a armação de jogadas.

A delegação canarinho embarca na noite desta terça-feira para o Uruguai, em voo fretado. Na véspera do duelo o grupo faz o último treinamento no Estádio Centenário, local da partida de quinta.

Líder das Eliminatórias da América do Sul com 27 pontos, o Brasil estará classificado para a Copa nas contas de Tite com mais um empate. Depois do Uruguai, o a Seleção pega o Paraguai, terça, na Arena Corinthians.



* LANCEPRESS