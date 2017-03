Com golaço de Griezmann, Atlético de Madrid supera o Sevilla no Espanhol

3 a 1

O Atlético de Madrid recebeu o Sevilla neste domingo e fez bem o dever de casa. A equipe de Diego Simeone conseguiu o triunfo por 3 a 1, com gols de Godín, Griezmann e Koke. O time colchonero, quarto colocado, chegou a 55 pontos, encostando no rival, que estaciona nos 57, ocupando a terceira colocação na tabela do Espanhol.

Paulo Henrique Ganso mais uma vez ficou de fora. O brasileiro sentiu um problema muscular e nem chegou a ser relacionado para a partida. Ganso não entra em campo pelo Sevilla desde o dia 4 de janeiro, quando atuou por 45 minutos na derrota por 3 a 0 para o Real Madrid.

O jogo válido pela 28 rodada começou com um problema para Simeone. Logo aos dois minutos de bola rolando, Vrsaljko saiu lesionado e deu lugar a Juanfran. Apesar da mudança não planejada, o Atlético seguiu com a mesma postura dentro de campo.

O Sevilla, por sua vez, tentava buscar uma recuperação após ser eliminado para o Leicester na Champions League. A equipe visitante teve algumas oportunidades, mas acabou não aproveitando. Por outro lado, os Colchoneros foram bem quando chegaram ao ataque. Aos 37 minutos, Griezmann cobrou falta e colocou a bola no meio da área. Godín, de cabeça, chegou embalado e testou para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o Atlético ampliou. Griezmann, que deu sua sétima assistência no Campeonato Espanhol, desta vez, preferiu o chute ao passe. Novamente em bola parada, o francês bateu direto e acertou o ângulo direito, marcando um golaço.

Simeoni ainda colocou Fernando Torres na vaga de Kévin Gameiro. O espanhol entrou em campo pela primeira vez após o choque de cabeça com Alex Bergantinos, do Deportivo, no dia 2 de março. Também houve tempo para mais gol do Atlético, com Koke chutando de pé esquerdo, e Correa fazendo pelos visitantes para diminuir o marcador no Vicende Calderón.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid viaja para enfrentar o Malága, no sábado, dia 1º de abril, no Estádio La Rosaleda. Já o Sevilla volta a campo no domingo, dia 2, diante do Sporting Gijón, no Ramón Sánchez.

