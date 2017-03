Com problema na tireoide, Rampage Jackson lutará nos pesados contra King Mo

Novo desafio

Rampage Jackson construiu sua carreira entre os meio-pesados. Foi até os 93 quilos que ele foi campeão do UFC. Mas, aos 38 anos e com um problema na tireoide, o astro fará a segunda luta consecutiva entre os pesos pesados no Bellator.

No dia 31 de março, Rampage fará uma revanche contra King Mo na luta principal do Bellator 175. Em maio de 2014, Jackson venceu o rival por decisão entre os meio-pesados. Desta vez, o duelo será até 120 quilos.

Durante 2016, Rampage revelou a doença que tem dificultado a manutenção da boa forma física:

— Tenho lidado com isso (problema na tireoide). Tenho mantido isso para mim mesmo. Se não fico no topo, ganho peso muito rapidamente. É o que tem acontecido — disse o lutador.

O problema foi motivo de provocação do rival King Mo nas semanas que antecedem a luta:

— Você fala sobre levantar pesos. Você está levantando rosquinhas. E cervejas. Você diz que está com os braços grandes por causa dos pesos? Batatas e Pringles. Eu ouvi que você está treinando com Kobayashi, o competidor de comida, para isso. Kobayashi, o comedor de cachorros quentes. É com ele que você está treinando — provocou.

Rampage tem tido problemas com peso nos últimos cinco anos. Em fevereiro de 2012, ele estourou o limite da categoria dos meio-pesados (pesou 95,7 quilos) na derrota para Ryan Bader.

Desde que estreou no Bellator, em novembro de 2013, apenas duas de suas cinco lutas foram entre os meio-pesados — vitórias no torneio sobre Christian M'Pumbu e Kingo Mo. A estreia no Bellator, contra Joey Beltran, foi em peso casado de 95,2 quilos. A breve reestreia no UFC, contra Fábio Maldonado, foi em peso casado de 97,5 quilos. A última luta, na volta ao Bellator, foi a estreia de Rampage nos pesos pesados. Ele venceu Satoshi Ishii por decisão divida.