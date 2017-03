Com Renato, Dorival relaciona 23 para o clássico contra o Corinthians 

Reforço

O Santos enfrentará o Corinthians neste sábado com desfalques importantes para o time. Ricardo Oliveira foi vetado pelo departamento médico, pois sofreu uma pancada no jogo contra o Botafogo-SP que causou três cortes, uma delas na orelha. Ele teve que levar 15 pontos. Já Lucas Lima ainda não apresenta condições de jogo e segue em recuperação final do estiramento no ligamento colateral do joelho esquerdo.

A principal novidade é a volta de Renato, recuperado de um estiramento na panturrilha direita. O volante desfalcou o Peixe em cinco rodadas do Paulistão.

O Peixe deve ir a campo com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Vitor Bueno; Bruno Henrique, Copete e Kayke.

Confira a lista dos 23 relacionados pelo técnico Dorival Júnior:

Goleiros: Vladimir e João Paulo

Laterais: Vitor Ferraz, Zeca e Matheus Ribeiro

Zagueiros: Cleber, Lucas Veríssimo, David Braz e Noguera

Volantes: Renato, Thiago Maia, Leandro Donizete e Yuri

Meias: Rafael Longuine, Vitor Bueno e Jean Mota

Atacantes: Copete, Arthur Gomes, Bruno Henrique, Thiago Ribeiro

