Com seis campeões em ação, Circuito Mundial de surfe dá largada em Gold Coast

Às ondas





As ondas de Gold Coast, na Austrália, recebem a partir de hoje a elite do surfe para a largada do Circuito Mundial (WCT). A chamada da Liga Mundial (WSL, em inglês) está marcada para 17h30min (de Brasília). A primeira das 11 etapas tem janela aberta até 25 de março.

A promessa é de uma temporada ainda mais equilibrada do que a do ano passado, uma vez que reunirá pela primeira vez seis campeões do mundo. O último a triunfar foi o havaiano John John Florence, de 24 anos, que espantou as desconfianças sobre seu surfe em 2016 ao travar disputa acirrada com Gabriel Medina, de 23. O brasileiro ergueu a taça em 2014 e acabou em terceiro nas últimas duas edições. O sul-africano Jordy Smith ultrapassou o paulista no fim e ficou com o vice em 2016.

Os demais campeões confirmados são o brasileiro Adriano de Souza, vencedor em 2015, o australiano Mick Fanning, que levou a melhor em 2007, 2009 e 2013, o americano Kelly Slater, recordista com 11 taças, e o australiano Joel Parkinson (2012).

O Brasil terá outros sete nomes. Prejudicado por lesão no fêmur esquerdo no início de 2016, Filipe Toledo é uma das esperanças. Revelação de 2015, Ítalo Ferreira também tenta recuperar os bons resultados. Wiggolly Dantas, Miguel Pupo, Caio Ibelli, Jadson Andre e o estreante Ian Gouveia buscam surpreender. No feminino, Silvana Lima retornou à elite e é a única do país no torneio.

Veja as baterias da 1ª fase em Gold Coast:

1 – Michel Bourez (TAH), Conner Coffin (EUA), Jadson Andre (BRA)

2 – Matt Wilkinson (AUS), Stuart Kennedy (AUS), Ian Gouveia (BRA)

3 – Kolohe Andino (EUA), Kanoa Igarashi (EUA), Jack Freestone (AUS)

4 – Gabriel Medina (BRA), Wiggolly Dantas (BRA), Ezekiel Lau (HAV)

5 – Jordy Smith (AFS), Miguel Pupo (BRA), A definir

6 – John John Florence (HAV), Connor O¿Leary (AUS), A definir

7 – Kelly Slater (EUA), Mick Fanning (AUS), Jeremy Flores (FRA)

8 – Julian Wilson (AUS), Caio Ibelli (BRA), Leonardo Fioravanti (ITA)

9 – Joel Parkinson (AUS), Italo Ferreira (BRA), Joan Duru (FRA)

10 – Filipe Toledo (BRA), Adrian Buchan (AUS), Frederico Morais (PRT)

11 – Adriano de Souza (BRA), Josh Kerr (AUS), Bede Durbidge (AUS)

12 – Sebastian Zietz (HAV), Owen Wright (AUS), Ethan Ewing (AUS)