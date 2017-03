Com transmissão pelo Facebook da CBV, Rio de Janeiro encara o Minas

Vôlei

Rexona-Sesc (RJ) e Camponesa/Minas (MG) farão um duelo que promete agitar a décima e penúltima rodada do returno da Superliga feminina de vôlei 2016/2017. Companheiras nas conquistas da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012, a líbero Fabi e a ponteira Jaqueline se enfrentarão nesta terça-feira (07.03), às 20h, na Jeunesse Arena, que fica dentro do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ). A partida será transmitida no Facebook da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

O time carioca lidera a Superliga feminina com 56 pontos conquistados depois de 19 vitórias e uma derrota. A equipe de Belo Horizonte (MG) ocupa a quinta colocação, com 39 pontos, com 14 resultados positivos e seis negativos.

Nesta terça, a expectativa das duas equipes é de uma boa partida. A líbero Fabi acredita que o Rexona-Sesc terá dificuldades.

– Especialmente pelo segundo turno que fez depois do reforço da Jaque e da Hoocker, o Minas certamente vai brigar pelo título. Elas vieram de um clássico na última rodada, contra o Praia, onde não conseguiram jogar o que podem e com certeza vão querer se recuperar agora – comentou Fabi.

A experiente líbero, que completará 37 anos nesta terça-feira, destaca a importância das duas jogadoras de maior destaque neste momento na equipe adversária.

– Eles têm como referência a Hoocker, que vem pontuando muito bem, e a Jaqueline, que vem melhorando a cada rodada, entrando em forma. Além disso, o time tem uma base que está junta desde o ano passado. É uma equipe bem perigosa e que vai vir com tudo. Precisamos de lucidez, saber que tem muita qualidade do lado de lá, e estudar bastante para fazer um bom jogo dentro de casa – complementou Fabi.

As jogadoras do Camponesa/Minas também estão cientes da dura tarefa que terão pela frente ao encarar o líder da competição, jogando em casa. Segundo a ponteira Jaqueline, essa será mais uma partida difícil.

– Com certeza vai ser um jogo muito difícil. Vamos enfrentar o primeiro colocado na tabela, que vem crescendo a cada jogo que passa. Estamos vindo de uma derrota, mas temos um grupo que sempre querer evoluir. Vai ser um grande clássico para quem for a arena assistir e quem puder ver de casa também – disse Jaqueline.

A ponteira do Camponesa/Minas ainda destacou a qualidade do grupo mineiro.

– Vamos dar o nosso melhor porque competência para isso nós temos. Agora temos que colocar dentro de quadra todas as qualidades que o nosso time possui – concluiu Jaqueline.

