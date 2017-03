Como estão as Eliminatórias europeias, que chegam à metade neste fim de semana

De olho na tabela

A Europa é o continente com mais vagas na Copa do Mundo. Para 2018, serão 14 — a Rússia, como país-sede, além de 13 lugares disputados nas Eliminatórias. As 54 seleções são divididas em nove grupos de seis. São 10 rodadas, e a quinta será realizada nesta semana — entre sexta-feira e domingo.

Pelo regulamento, o campeão de cada chave se garante na Copa do Mundo. Os oito melhores segundos colocados vão para uma repescagem interna, e os quatro vencedores ficam com as últimas vagas. Confira como está o andamento das Eliminatórias europeias depois de quatro jogos para cada seleção.

