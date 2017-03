Como foram os jogos das oitavas de final da Liga Europa

Futebol

A ressaca depois da Liga dos Campeões não foi das piores. Até porque a tarde de ontem foi movimentada na Liga Europa, e, assim como o carrinho de Terentyev em Ashley Young (ao lado), passou voando. Oito jogos das oitavas de final da competição foram disputados – todos com transmissão para o Brasil, com exceção da partida entre Gent x Genk. Não conseguiu acompanhar? Não tem problema. Recuperamos o que aconteceu de melhor pelos gramados do Velho Continente.

Rostov 1x1 Manchester United

Durante a semana, como se estivesse prevendo as dificuldades que sua equipe teria, o técnico José Mourinho reclamou muito do gramado. Até tentou fazer com que o jogo contra o Rostov fosse disputado em outro estádio, o que pouco adiantou. O frio inverno russo castigou a grama no estádio Olimp-2.

Leia mais:

Fifa quer encerrar litígio com AFA o quanto antes

Brenner se consolida como o goleador do Inter no ano e tem média de gols superior à de Fred

Caxias Basquete tem jogo decisivo contra o Macaé fora de casa



O resultado? Uma partida cheia de chutões e lances feios, como o da foto acima. Bem que a presença de Zlatan Ibrahimovic, suspenso por três jogos por acertar uma cotovelada em Mings, do Bournemout, pelo Campeonato Inglês, dava à partida um pouco mais de elegância. Foi o sueco que recebeu de Fellaine e rolou para a chegada do armênio Mkhitaryanm, que marcou o primeiro aos 37 minutos do primeiro tempo. O jogo deu uma melhorada na segunda etapa.

Logo aos sete minutos, Kalachev, quase do meio de campo, lançou Bukharov. Sem deixar a bola quicar na grama congelada, o atacante mata no peito dentro da área e finaliza no canto direito do goleiro Sergio Romero. Depois disso, as duas equipes ameaçaram mas não conseguiram o segundo gol. Bom para o Manchester United, que, apesar do gramado castigado, conseguiu levar à Inglaterra a vantagem do empate sem gols para chegar às quartas de final.



Schalke 04 1x1Borussia Mönchengladbach

Seis dias atrás, o Borussia Mönchengladbach havia aplicado sem dificuldades 4 a 2 no Shalke. Ontem, pela Liga Europa, foi diferente. O Borussia não se acanhou com as 50 mil pessoas e, fora de casa, abriu o placar aos 15 minutos com Hofmann após grande assistência de Stindll.



O empate do Shalke 04 ocorreu nove minutos depois. Burgstaller recebeu de Goretzka na entrada da área e chutou cruzado: 1 a 1. No segundo tempo, o Schalke pressionou, mas o goleiro Sommer garantiu o empate para o Borussia.



Lyon 4x2 Roma

Era válido pela Liga Europa, mas, pela grandeza das equipes, o jogo entre Lyon e Roma tinha todo o jeito de Liga dos Campeões. O time francês abriu o placar logo aos oito minutos quando o zagueiro Mouctar Diakhaby completou de perna direita o cruzamento de Valbuena. A Roma não demorou para virar. Aos 19, Salah aproveitou o escorregão de Diakhaby, invadiu a área e chutou entre as pernas do goleiro Anthony.

O segundo da equipe italiana veio com Fazio, que saltou entre dois jogadores do Lyon e cabeceou para virar: 2 a 1. Antes do fim do primeiro tempo, a equipe francesa quase empatou, mas Alisson evitou fazendo duas grandes defesas. Aos dois minutos da primeira etapa, não teve jeito. Tolisso tabelou com Lacazette e chutou no canto direito do goleiro gaúcho: 2 a 2.

Aos 28, a segunda virada da partida. Nabil Fekir, que havia entrado no lugar de Emanuel Mammana, chutou cruzado após boa jogada individual para fazer o terceiro da equipe francesa. Faltando um minuto, Lacazette encaminhou a classificação do Lyon, com um golaço de fora da área: 4 a 2.



Quinta-feira:

Copenhague 2x1 Ajax

Apoel 0x1 Anderlecht

Rostov 1x1 Manchester United

Olympiacos 1x1 Besiktas

Schalke 04 1x1 Borussia M.

Gent 2x5 Genk

Lyon 4x2 Roma

Celta de Vigo 2x1 Krasnodar