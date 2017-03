Conheça os principais nomes cogitados para a vaga de técnico do Barcelona

Substituto





Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Desde que Luís Enrique anunciou sua saída do Barcelona ao final da temporada, a imprensa espanhola só fala em seu substituto. Mais de 10 treinadores são cogitados. Os mais fortes conhecem bem o Barcelona e jogam a Liga Espanhola.



Jorge Sampaoli

É o preferido da torcida após a grande campanha que faz com o Sevilla em seu primeiro ano de Espanha. Conseguiu fazer o clube esquecer rapidamente de Unay Emery, atual treinador do PSG e que deixou o Sevilla após levantar três Ligas da Europa. O argentino tem mais de 20 anos de trajetória em clubes e em seleções da América do Sul, com destaque para o título da Copa América com o Chile em casa em 2015. O trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) é o grande avalista da aposta em Sampaoli.

Ernesto Valverde



Foto: Divulgação / Divulgação

Técnico do Athletic de Bilbao, tem muita experiência na Liga Espanhola. É o treinador com mais partidas dirigindo o Bilbao e tem trabalhos anteriores por Espanyol, Villarreal e Valencia. Treinou ainda o Olympiakos, na Grécia, onde ganhou três campeonatos nacionais em dois períodos. Seu estilo de jogo, rico em pressão e posse de bola, cai como uma luva no Barcelona. Além disso, está finalizando seu contrato com o clube do Estádio San Mamés.