Copete renova com o Santos

Fica

O Santos confirmou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o atacante Copete, que recusou uma oferta da China e estendeu seu vínculo até junho de 2021.

Até então, o contrato era válido até 2010, mas com a oferta estrangeira, as duas partes concordaram com um aumento salarial e com a prorrogação do vínculo.

Na véspera da estreia na Libertadores, o colombiano comemorou a mudança.

- Tudo isso sempre dá um pouco mais de ânimo. É legal fazer um bom trabalho e ver que as pessoas estão gostando. Isso é muito bom para minha carreira. Acredito que coisas grandes estão por vir. Seguirei trabalhando do mesmo jeito, dando muito mais raça dentro de campo para vencermos todas as partidas - disse.

Aos 29 anos, Copete tem 13 em gols em 38 jogos feitos pelo Alvinegro. Nesta temporada, ele anotou apenas uma vez, na derrota por 3 a 1 para o São Paulo.