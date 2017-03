Corinthians anuncia renovação de contrato de Rodriguinho até 2019

Passaporte Gre-Nal

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do meia Rodriguinho até o fim de 2019. O jogador tinha vínculo com o time paulista até o fim desta temporada, mas recebeu aumento salarial e acertou a prorrogação.



As partes tinham acerto verbal há duas semanas e esperavam o contrato ser redigido. Na negociação, o Corinthians manteve 50% dos direitos econômicos do atleta. O América-MG, ex-equipe do meia, possui 10%, enquanto investidores do Capivariano possuem 40%.



A diretoria alvinegra se mobilizou para renovar o contrato de Rodriguinho após recusarem uma proposta do Fenerbahçe. O meia também recebeu sondagens de clubes da China no fim do ano passado.



Contratado em 2013, Rodriguinho tem 92 jogos com a camisa do Corinthians e marcou 15 gols. Neste período, ele foi emprestado ao Grêmio e Al-Sharjah, dos Emirados Árabes, retornando ao time paulista em 2015.



O meia conquistou o hexacampeonato brasileiro pelo Corinthians e desde o ano passado se firmou como titular da equipe.



