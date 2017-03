Corinthians contrata sete jogadores que se destacaram na Copinha

Aposta

Natan deixou o Santos a caminho do Corinthians

A Copa São Paulo de Juniores deste ano pode render mais do que "apenas" o 10° título da competição ao Corinthians. O clube acertou a contratação de sete atletas que chamaram a atenção dos olheiros do clube.

Dos reforços, o que teve maior destaque foi o atacante Natan, de 20 anos, que chegou do rival Santos. Também chegaram o lateral-direito Igor e o lateral-esquerdo Hugo (ambos do Auto Esporte-PB), o zagueiro Luiz Carlos e o volante Klyverson (Juventus), o volante Lucas Alisson (7 de Setembro-AL) e o meia Andrews (Cruzeiro-RS).

Segundo Fausto Bittar, que deixou a diretoria da base do Timão na última quarta-feira, as contratações só foram possíveis graças à presença de observadores em todas as 29 sedes da Copinha.

Bittar também destacou que as contratações tiveram baixo custo:

— O Corinthians não gastou um centavo com intermediação de empresário ou luvas. Estes jogadores vieram só com os salários. Destes atletas, dois têm 100% dos direitos econômicos ligados ao clube, outros dois, 60%, e os demais, 70% — contou.