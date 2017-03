Corinthians prioriza Copa do Brasil e fala em poupar titulares no Paulista

Na balança

Fagner, Pablo e Romero foram poupados no empate com a Ponte Preta, jogo em que Gabriel também descansou, por estar suspenso. Agora, as atenções do Corinthians se voltam para o jogo de quinta-feira, contra o Luverdense, pela terceira fase da Copa do Brasil, e Fábio Carille usará força máxima — o zagueiro Balbuena, que sentiu a coxa direita, é dúvida.

Já no domingo que vem, contra a Ferroviária, pelo Paulistão, a tendência é ver o time novamente sem alguns de seus habituais titulares.

— Tenho um grupo muito igual e preciso colocar esse grupo para rodar também. A ideia é que isso aconteça no domingo em Araraquara — adiantou Carille, antes de lembrar que Jadson é um dos atletas que estão sentindo o desgaste.

— Sei do potencial do Jadson e sei que ele vai passar por esse processo, contra a Ponte foi o terceiro jogo seguido dele e já sentiu, faz parte. Temos três dias para preparar para o Luverdense com força total. Conseguimos uma grande vantagem lá (2 a 0 na ida). No domingo, pode ser que a gente faça algumas mudanças, mas tem tempo ainda.

O Corinthians chegou aos 19 pontos e continua com a melhor campanha do Estadual. Carille não se contenta e avisa que a meta é brigar por todos os títulos.

— É um time que está trabalhando muito, jogadores com muito empenho, vontade, dedicação, interesse em saber o porquê das coisas. Vamos chegar fortes, podem esperar que vamos brigar muito por tudo o que aparecer na frente — completou.