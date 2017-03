Cormier diz que Anderson Silva "foi a luta mais fácil da minha carreira"

Avaliação

Daniel Cormier começou a carreira no MMA no peso pesado e, depois da chegada ao UFC, optou por descer para os meio-pesados. A estratégia deu certo, e ele se tornou campeão da categoria. Antes de defender o cinturão na revanche com Anthony Johnson, o americano revelou qual a luta mais fácil da carreira.

— Eu enfrentei Anderson Silva com dois dias de aviso. E bati num cara que as pessoas consideram o melhor lutador de todos os tempos, fiz 30 a 26 em todos os cartões de pontuação, não houve perigo naquela luta. Foi a luta mais fácil da minha carreira. Não sei como eu fiquei mais lento. Aliás, eu coloquei ele para baixo quando quis — disse.



No UFC 200, em julho do ano passado, Anderson Silva aceitou a luta com dois dias de antecedência e precisou subir de categoria para enfrentar Cormier quando Jon Jones foi retirado do card por ter sido pego em um exame antidoping.

Daniel Cormier tem 18 vitórias e uma derrota na carreira — sofrida exatamente para Jon Jones, em janeiro de 2015. Desde então, Cormier venceu Anthony Johnson para conquistar o cinturão vago dos meio-pesados, defendeu o título em uma vitória por decisão dividida contra o sueco Alexander Gustafsson e passou por Anderson Silva. A revanche contra Johnson será no próximo dia 8 de abril, no UFC 210, em Buffalo.