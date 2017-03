Cormier prevê cautela em revanche com Johnson: "Tenho que ter cuidado"

Calma

A poucos dias do UFC 210, que acontece no dia 8 de abril, em Bufallo, Nova York (EUA), Daniel Cormier está pronto para defender o cinturão dos meio-pesados contra Anthony Johnson. O atual campeão da categoria sabe o que tem que fazer para manter o título. Uma das estratégias ele já revelou: manter a atenção com a força de Johnson no início da luta.

Em participação no podcast de Jon Anik e Kenny Florian, Cormier declarou que deve tomar cuidado com o rival, especialmente nos primeiros minutos de luta. Ele diz ter aprendido muito sobre o rival no primeiro combate, vencido por finalização no terceiro round.

— Tenho que ter cuidado os primeiros sete minutos, porque a realidade é que eu senti sua força por 14 minutos, e agora sei a diferença no poder dele do primeiro minuto, quando ele me derrubou, até o 13º minuto. Então posso me basear nesta experiência. Ele continua muito forte, mas não é a mesma força explosiva dos primeiros minutos. Então, devo ter consciência disso no começo da luta, estando alerta, pronto desde o início e me certificando de que estou implementando meu jogo do início até o momento que eu finalizar a luta — projetou o campeão do UFC.

Além da revanche entre Cormier e Johnson, o UFC 210 conta com os retornos de Chris Weidman e Gegard Mousasi, que se encaram em confronto pela categoria dos médios.