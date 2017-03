Cotação ZH: Carlos é o melhor do Inter na vitória sobre o Sampaio Corrêa

Qual é a nota?

O Inter fez 3 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no Beira-Rio, pela terceira fase da Copa do Brasil. Confira a cotação dos atletas colorados:



Marcelo Lomba

Acredite, Marcelo Lomba salvou o Inter contra o Sampaio, com pelo menos duas defesas difíceis. Nota 7



William

Ainda longe do jogador de um ano atrás. Mas se desdobrou na defesa. Nota 6



Neris

O jogo contra o Sampaio Corrêa não serve como avaliação, mas se impôs aos atacantes. Nota 6



Ernando

Parece angustiado para recuperar a sua posição de titular. Teve duas chances de marcar. Nota 6



Iago

Perdeu alguns lances no mano a mano. Um grande lançamento para o gol de Carlos. Nota 6



Charles

Escalado em sua função de origem, primeiro volante, deu liberdade para Fabinho avançar. Nota 6



Fabinho

Firme na marcação e uma grande jogada, como ponteiro, dando um cruzamento perfeito para Carlos. Nota 7



Seijas

Apagado em campo. Saiu no intervalo. Nota 4



Valdívia

Começou entusiasmado a partida, mas foi perdendo força ao longo do jogo. Nota 5



Carlos

Um belo gol de cabeça, outro por cobertura, e muita luta contra os defensores maranhenses. Nota 8



Roberson

A trajetória de Roberson no Inter, por enquanto, se resume aos 45 minutos do Gre-Nal. Nota 5



D'Alessandro

Deu nova vida ao Inter no segundo tempo. E marcou um golaço de falta. Nota 7



Valdemir

Foi a campo quando o Sampaio Corrêa já não investia mais no ataque. Sem problemas. Nota 6



Ferrareis

Ao lado de D'Alessandro, ajudou na articulação no segundo tempo. Nota 6



*ZHESPORTES