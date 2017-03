Cotação ZH: Neymar e Paulinho são os destaques da Seleção contra o Uruguai

Qual é a nota?

O Brasil, de virada, goleou o Uruguai nesta quinta-feira. Com a vitória, a seleção de Tite se aproximou da classificação à Copa do Mundo de 2018 . A seguir, veja a cotação dos jogadores na partida:



Alisson — Não teve culpa no gol, acabou traído pela displicência de Marcelo. Quando o Uruguai apertou, segurou as pontas. Nota 7

Daniel Alves — Começou um pouco fora de sintonia, mas cresceu com o jogo e acabou no seu padrão habitual de atuação. Nota 7

Marquinhos — Firme, marcou Cavani, o que é sempre complicado. Foi superado pelo alto, naquela que é jogada forte do Uruguai. Nota 6

Miranda — Poderia até repetir o texto usado para o seu companheiro de zaga. Só acrescentaria que desponta como o líder dessa Seleção. Nota 7

Marcelo — Destoou do restante da Seleção. Parecia em outra frequência, errou no gol e ainda foi desleal ao pisar nas costas de Sánchez. Nota 4

Casemiro — Sua saída qualificada foi marcada pelos uruguaios. É um luxo de Tite ter um volante como ele de guardião da área. Perdeu um gol no primeiro tempo. Nota 7

Phillipe Coutinho — Apagado no primeiro tempo, quando Neymar monopolizou os ataques. No segundo, apareceu mais e tramou com Paulinho boas jogadas. Nota 6

Paulinho — O que dizer de um jogador que marca três gols no Centenário contra o Uruguai? Foi o dono da noite e olha que rivalizava com Neymar. É prova de que jogar na China não significa apenas encher os bolsos. Nota 9

Renato Augusto — Para Paulinho aparecer na área e marcar gols, alguém precisa segurar as pontas. Renato faz essa função. Nem parece que era meia ofensivo no início da carreira. Nota 7

Neymar — Driblou quem viu pela frente. Jogou sem enfeitar, sem provocar o adversário e sem cair no primeiro toque. Efeitos da vida europeia. É da primeira turma do futebol. Nota 9

Roberto Firmino — Perdeu um gol sem goleiro no primeiro tempo. Depois, encarou a dureza de Godín e Coates. O segundo gol veio numa jogada dele típica de centroavante. Nota 7

William — Jogou sete minutos e pouco conseguiu fazer. Sem nota

Fernandinho — Entrou para fechar o time e cumpriu sua missão. Sem nota

Diego Souza — Fez uma boa jogada e aproveitou os cinco minutos dados por Tite. Tem muita força. Sem nota

*ZHESPORTES