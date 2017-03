Cotado para evento exibição nos Jogos de Tóquio 2020, Kitesurfe estreia na Copa Brasil de Vela

Voos sobre a água

Uma modalidade cotada para entrar na programação dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 como evento exibição é uma das atrações de hoje nas águas do Guaíba, em Porto Alegre.

As primeiras regatas da classe Kitesurfe Hidrofoil na 4ª Copa Brasil de Vela serão organizadas a partir das 10h30min na raia do Clube dos Jangadeiros. A disputa segue à tarde, às 13h. Serão ao todo quatro regatas de duas categorias: tubular e foil.

Esta será a primeira vez que a Copa Brasil contará com uma competição de Kitesurfe. As regatas valerão para a etapa inaugural do Circuito Brasileiro de Kitesurfe Hidrofoil em 2017. Destaques da modalidade como o paraibano Arthur Veloso, de apenas 15 anos, já treinaram no Guaíba para se adaptar às condições de disputa.

— É muito importante ter o Kitesurfe presente no principal evento de vela olímpica do país. Temos grandes chances de ter o kite aprovado como evento exibição nos Jogos de Tóquio, portanto precisamos cada vez mais nos aproximar dos velejadores, de forma a iniciar uma preparação futura nessa classe — afirmou o diretor-executivo da CBVela, Daniel Santiago.

Na categoria tubular, os kitesurfes são equipados com velas infláveis, enchidas por uma bomba manual. Na foil, as velas são infladas apenas com o vento durante a regata, formando uma espécie de parapente. A ideia da Associação Brasileira de Kitesurfe (ABK) é realizar várias etapas da modalidade ao longo do ano.

— Estamos na expectativa de grandes disputas, sobretudo entre os atletas nordestinos, que andam muito forte, e os do próprio Rio Grande do Sul, que também vêm com força para a competição. Será muito bom inclusive para que eles se preparem para campeonatos internacionais — avalia o presidente da ABK, Augusto Sampaio.

