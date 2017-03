Cruzeiro enfrenta o Campinas na última rodada da Superliga

Vôlei

O líder da Superliga masculina de vôlei 2016/2017, Sada Cruzeiro Vôlei terminará a fase classificatória da competição em casa, diante de sua torcida. A equipe mineira receberá o Vôlei Brasil Kirin/Campinas nesta décima primeira rodada do returno, no ginásio do Riacho, em Contagem, neste sábado (11.03), às 21h30, com transmissão ao vivo do canal SporTV.

Sem ter chances de perder a primeira posição desde a antepenúltima rodada, o Sada Cruzeiro passou a jogar com um time mesclado entre jogadores titulares e reservas. Na rodada passada, quando sofreu a primeira derrota nesta edição de Superliga, apenas o ponteiro Filipe começou a partida.

Para este sábado, o central Isac, que foi utilizado pelo técnico Marcelo Mendez ao longo do duelo contra o Funvic/Taubaté, na décima rodada, conta com um resultado positivo no encerramento da dase.

– Encerrar o segundo turno e ir para uma fase tão importante como o playoff com uma vitória dá uma segurança, uma motivação a mais para entrar com tudo. Sabemos que essa nova fase é um outro campeonato, onde cada set é importantíssimo, principalmente para o nosso time que almeja estar na final. Estamos treinando para chegar nessa fase no nosso mais alto nível. Pretendemos fazer o resultado dentro de casa – afirmou Isac.

No Vôlei Brasil Kiirn, a expectativa é exatamente a mesma. O central Vini destaca o valor do compromisso deste sábado e garante que seu time busca a evolução a cada dia, até o fim da competição.

– Este é um jogo extremamente importante, contra o líder do campeonato, um time fortíssimo, como o Sada Cruzeiro. Mesmo não mudando nada em relação a classificação, é uma partida que serve para os últimos ajustes antes de entrarmos no playoff, e a melhora tem que ser contínua até o último dia do campeonato, esse é o nosso dever e é assim que vamos continuar trabalhando – concluiu Vini.

