De olho em Tóquio 2020, Scheidt estreia na Copa Brasil de Vela nesta segunda-feira em Porto Alegre

Nas águas do Guaíba

Robert Scheidt é uma das principais atrações da 4ª Copa Brasil de Vela, que começa nesta segunda-feira, em Porto Alegre.



Consagrado como um dos melhores velejadores de todos os tempos nas regatas de Laser e Star, o bicampeão olímpico faz da competição gaúcha mais um degrau na escalada do desafio na classe 49er. Ao lado do proeiro Gabriel Borges, ele busca experiência a fim de iniciar novo ciclo visando a Olimpíada de Tóquio, em 2020.

— Estamos bem animados para a Copa Brasil e, independentemente dos resultados, temos nosso planejamento para o ano para melhorar dentro da classe 49er — afirma Scheidt.



Aos 43 anos, Scheidt decidiu encarar o desafio de velejar em um barco maior, mais veloz e com estratégias diferentes das duas classes que o consagraram no iatismo.

— Da nossa parte, posso dizer que fizemos o melhor possível dentro do pouco tempo que tivemos para velejar juntos. Corremos em Miami (duas competições) e treinamos no Rio de janeiro recentemente. Claro que ainda vamos enfrentar dificuldades pelo pouco tempo que temos na 49er, mas acredito que temos boas possibilidades de velejar bem no sul. Certo é que vamos tentar melhorar a cada dia e aproveitar para evoluir cada vez mais — diz o maior medalhista olímpico do Brasil, com cinco pódios.

A competição no Rio Grande do Sul é o primeiro grande evento da vela brasileira em 2017. A cerimônia de abertura será no domingo (5/3) e as regatas serão realizadas de 6 a 11 de marça, com sedes divididas entre o Clube dos Jangadeiros e o Veleiros do Sul.

Em paralelo com a 4ª Copa Brasil, será disputada a 2ª Copa Brasil de Vela Jovem. Trata-se de uma oportunidade para a nova geração ter contato com grandes atletas.

Além de Scheidt, estarão presentes Martine Grael e Kahena Kunze (campeãs olímpicas da classe 49er FX no Rio 2016), Fernanda Oliveira e Isabel Swan (medalhistas na classe 470 em Pequim 2008) e Torben Grael, coordenador-técnico da equipe brasileira de vela, dono de cinco medalhas olímpicas e vice-presidente da Federação Internacional de Vela.

A competição em Porto Alegre serve de seletiva para a formação da equipe brasileira de vela em 2017.

Os atletas vencedores da 4ª Copa Brasil e os velejadores sub-23 mais bem classificados em suas classes passarão a fazer parte do plano de investimento da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) para participação nas principais competições internacionais deste ano, sendo constantemente analisados no Programa de Desenvolvimento Individual de Atletas durante todo o ciclo olímpico, até Tóquio 2020.

Início promissor

Em sua primeira grande competição na classe 49er, Scheidt disputou a etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela, em janeiro. E conseguiu o 16º lugar na disputa que reuniu 26 barcos com os melhores velejadores do planeta.

Antes, disputou a Miami Mid Winters, conseguindo 11º lugar no campeonato que envolveu 17 competidores. Após a disputa da Copa Brasil, a dupla Scheidt/Borges pretende investir mais tempo em treinamento, desta vez na Europa, a partir de abril.

O currículo de Scheidt

Cinco medalhas olímpicas

2 ouros: Atlanta 1996 e Atenas 2004 (ambas na classe Laser)

2 pratas: Sidney 2000 (Laser) e Pequim 2008 (Star)

1 bronze: Londres 2012 (Star)

176 títulos

86 internacionais e 90 nacionais, incluindo a Semana Internacional do Rio, o Campeonato Brasileiro de Laser e a etapa de Miami da Copa do Mundo, todos em 2016.

Na classe Laser

11 títulos mundiais: 1991 (juvenil), 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002*, 2004 e 2005 e 2013

*Em 2002, foram realizados, separadamente, o Mundial de Vela da Isaf e o Mundial de Laser, ambos vencidos por Robert Scheidt

Três medalhas olímpicas: ouro em Atlanta 1996 e Atenas 2004, prata em Sydney 2000

Na classe Star

Três títulos mundiais: 2007, 2011 e 2012*

*Além de Scheidt e Bruno Prada, só os italianos Agostino Straulino e Nicolo Rode venceram três mundiais velejando juntos, na história da classe

Duas medalhas olímpicas: prata em Pequim 2008 e bronze em Londres 2012

