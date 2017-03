De Rossi e Immobile marcam, e Itália bate a Albânia no milésimo jogo da carreira de Buffon 

Futebol internacional

Buffon foi um grande espectador no confronto em que completava o seu milésimo jogo da carreira. O goleiro não fez uma defesa difícil e viu a Itália bater a Albânia por 2 a 0, no Renzo Barbera, em Palermo, pela quinta rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo. Os gols foram marcados por De Rossi e Immobile.



A Itália segue em segundo no Grupo G, com 13 pontos, mesma pontuação da Espanha, que leva vantagem no saldo de gols: 17 a 9. Israel tem nove, seguida pela Albânia com seis. A Macedônia tem três, contra zero de Liechstenstein.

Leia mais:

Com gol de Diego Costa, Espanha goleia Israel pelas Eliminatórias europeias

Dele Alli é suspenso por três jogos em competições europeias

Sondado pelo Grêmio, atacante Kuranyi anuncia aposentadoria



O foco estava voltado todo para Buffon. Não só das lentes das câmeras, mas o ataque da Albânia, por incrível que pareça, também ameaçava, talvez querendo aparecer ao lado do lendário goleiro. Com menos de um minuto, Çikalleshi recebeu na área e chutou cruzado, mas a bola passou raspando.



A Albânia seguia levando perigo, mas Buffon não era incomodado. O goleiro foi mero espectador durante o primeiro tempo. A Itália mostrava grande lentidão na saída para o ataque. Mas encontrou o seu gol em um pênalti sofrido por Belotti. De Rossi bateu no cantinho, sem chances para o goleiro.

Depois do gol, a Itália foi soberana e raramente era incomodada pela Albânia. Buffon, então, ficou isolado embaixo da meta. Quando a bola chegou, ele estava lá, atento, e fez uma fácil defesa em chute de Roshi. De Rossi ainda teve a chance de fazer o segundo, de cabeça, mas jogou para fora. Nos acréscimos, a seleção visitante assustou o goleiro italiano, novamente com Roshi, o mais perigoso do ataque adversário.



Immobile fez um dos gols do jogo Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Astro da partida, Buffon passou a ser prejudicado no segundo tempo. Torcida albanesa passou a usar sinalizadores e soltando bombas no estádio, justamente atrás do gol do italiano. A fumaça entrou no gramado e passou a prejudicar o andamento da partida, que chegou a ser paralisada por nove minutos.



Na volta, a Itália assumiu de vez o protagonismo e criou chances de gol, apesar da falta de criatividade de seu meio de campo. Candreva passou a ser mais agudo no ataque e levou a defesa da Albânia à loucura, principalmente pelo lado direito. E pelo setor a Azzurra ampliou. Em cruzamento, Immobile cabeceou livre e a bola ainda bateu na trave antes de entrar.



Com a grande vantagem no placar, os italianos cadenciaram o jogo e viram a Albânia praticamente abdicar do ataque, já se conformando com a derrota em Palermo.



*LANCEPRESS