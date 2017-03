De virada, Roma vence Sassuolo e se mantém em segundo no Italiano

Futebol internacional

A Roma saiu atrás, mas conseguiu virar a partida e venceu o Sassuolo por 3 a 1 no Estádio Olímpico da capital italiana. Os gols da partida foram marcados por Daniel Paredes, Mohamed Salah e Edin Dzeko. Gregoire Defrel descontou para os adversários.

Com esse resultado, a equipe da capital permanece em segundo lugar no Campeonato Italiano, com 65 pontos, oito a menos do que a líder Juventus. Já o Sassuolo fica em 15º, com 31 conquistados.

Os visitantes conseguiram abrir o placar logo aos nove minutos de partida. Gregoire Defrel recebeu a bola sozinho dentro da área e chutou forte de primeira, colocando 1 a 0 no marcador. Os donos da casa não demoraram muito para reagir. Aos 16 minutos, Salah recebeu passe na entrada da área e passou atrás para Daniel Paredes, que chegou chutando, colocou a bola no cantinho e igualou para a Roma.

A virada aconteceu apenas nos últimos minutos da etapa inicial. Aos 45, Fazio deu lindo passe do meio do campo para El Shaarawy. O egípcio tentou chutar e parou nas mãos do goleiro Consigli. No rebote, Salah colocou para dentro e fez 2 a 1.

Já no segundo tempo de partida, Dzeko ampliou a diferença aos 23 minutos. Strootman deu belo passe no meio da área, o bósnio dominou e chutou para o fundo do gol, fechando o placar em Roma.

Na próxima rodada, após a Data Fifa, a Roma recebe o Empoli no Estádio Olímpico, no sábado, dia 1 de abril. às 15h45 (de Brasília). Já o Sassuolo recebe a Lazio dentro de casa, no mesmo dia, às 13h.

*LANCEPRESS