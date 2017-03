De volta à Arena Corinthians, Tite encaminha Seleção para encarar o Paraguai

Eliminatórias

Tite está de volta à Arena Corinthians. No estádio do clube onde conquistou os maiores títulos da carreira, o técnico decidiu permitir apenas 20 minutos de imagens no trabalho da tade deste domingo. O Brasil, a rigor, não terá nenhuma novidade significativa para pegar o Paraguai. Fagner ingressa na vaga do suspenso Daniel Alves.



O time que deve ir a campo contra o Paraguai, pelas Eliminatorias nesta terça-feira, às 21h45min, deve ter: Alisson, Fagner, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto Philippe Coutinho; Neymar e Roberto Firmino.



Fagner na lateral direita



A lateral direita da seleção tem Daniel Alves como titular e novamente atravessando grande fase. A briga pela reserva do lateral da Juventus promete ser acirrada. Fagner e Mariano estão na disputa. A chance na terça é para Fagner, do Corinthians.

—Pressão a gente vive todo o dia. Jogo em um clube em que se é pressionado. Vou tentar curtir o momento no estádio em que eu conheço, com minha família presente.