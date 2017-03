Depois de 10 anos no país, Marta obtém a nacionalidade sueca

Na Europa

Marta, a grande estrela do futebol feminino brasileiro, anunciou nesta quarta-feira que obteve a nacionalidade sueca, depois de 10 anos de residência no país escandinavo, mas ressaltou que pretende continuar jogando pela seleção do Brasil.

— Quero poder viver a longo prazo na Suécia. Eu gosto de tudo na Suécia e agora terei a possibilidade de continuar vivendo aqui quando encerrar minha carreira — afirmou Marta Vieira da Silva ao jornal Sydsvenskan.

A craque de 31 anos deixou o Brasil muito jovem, em 2004, para jogar em Umeå. Sem considerar os pequenos intervalos em que atuou nos Estados Unidos e no Brasil, Marta disputou 10 temporadas na Suécia, e está pronta para a 11ª com o Rosengård, clube de Malmö.



— Me sinto sueca também. (...) Estou hiperfeliz de ter feito agora — disse, em referência a ter obtido o passaporte sueco, e exibindo o documento de naturalização, com data de 9 de março.

Marta mantém a nacionalidade brasileira e nunca vestirá o uniforme da Suécia.

"Não pode, nem quer mudar de seleção nacional", informa o Sydsvenskan.